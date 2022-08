DJ EUA: Encomendas de bens duradouros ficam inalteradas em julho

(DJ Bolsa)-- Os negócios viram uma redução das encomendas de bens duradouros em julho, refletindo um abrandamento da procura entre outros sinais de uma economia em desaceleração nos EUA.

As novas encomendas de bens duradouros ficaram inalteradas numa base ajustada sazonalmente de $273,5 mil milhões em julho face ao mês anterior. Excluindo a defesa, as novas encomendas subiram 1,2%.