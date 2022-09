DJ EUA: Encomendas de bens duradouros recuam em agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As encomendas de bens duradouros recuaram pelo segundo mês consecutivo em agosto, um sinal de enfraquecimento da procura à medida que a economia dos EUA perde gás devido à alta inflação e ao aumento das taxas de juro.

As encomendas de bens duradouros -- produtos concebidos para durar pelo menos três anos -- caíram 0,2%, para $272,7 mil milhões ajustados às variações sazonais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.