DJ EUA: Encomendas de bens duradouros recuperam ligeiramente em agosto

(DJ Bolsa)-- As encomendas de bens duradouros recuperaram em agosto, mas ainda estão longe de reverter a queda de julho, sugerindo um ambiente ainda frágil na indústria transformadora dos EUA.

As novas encomendas de produtos destinados a durar pelo menos três anos, incluindo eletrodomésticos, computadores e automóveis, aumentaram 0,2% em agosto em termos ajustados às variações sazonais, para $284,7 mil milhões, disse