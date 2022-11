DJ EUA: Encomendas de bens duradouros sobem 1% em outubro

(DJ Bolsa)-- As novas encomendas de bens duradouros -- produtos destinados a durar pelo menos três anos -- subiram 1,0% em outubro para $277,4 mil milhões com ajuste sazonal, disse o Departamento de Comércio esta quarta-feira.

A procura por bens duradouros foi ampla no mês passado e tem crescido constantemente desde o verão, aumentando em sete dos últimos oito meses. A subida de outubro foi maior do que a de setembro,...