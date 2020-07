DJ EUA: Encomendas de bens duradouros sobem em junho

(DJ Bolsa)-- As encomendas de bens duradouros dos EUA subiram em junho enquanto a economia continuou a recuperar após as perturbações relacionadas com a pandemia do coronavírus.

- As novas encomendas de bens duradouros aumentaram 7,3% em junho face ao mês anterior, o segundo ganho mensal consecutivo. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam uma subida de 5,4%.