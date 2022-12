DJ EUA: Encomendas de bens duradouros sobem em outubro

(DJ Bolsa)-- As encomendas do setor industrial dos EUA aumentaram em outubro pelo terceiro mês consecutivo, refletindo a resiliência da procura por bens, mas também os preços mais altos.

As novas encomendas de bens duradouros subiram 1,1% em outubro, enquanto as encomendas gerais de bens industriais aumentaram 1% em outubro, em cadeia, após uma subida de 0,3% em setembro, mostraram dados do Departamento de Comércio esta segunda-feira.