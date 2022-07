DJ EUA: Encomendas de bens duradouros subiram 1,9% em junho

(DJ Bolsa)-- As encomendas de bens duradouros dos EUA subiram no mês passado, refletindo uma recuperação da procura, apesar de outros sinais que apontam para um abrandamento da economia.

As novas encomendas de bens duradouros -- produtos destinados a durar pelo menos três anos -- subiram 1,9% em junho para $272,6 mil milhões em termos sazonalmente ajustados, disse o Departamento do Comércio esta quarta-feira. O aumento ...

