DJ EUA: Encomendas industriais caem pela primeira vez em 10 meses

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais dos EUA caíram em julho pela primeira vez desde setembro de 2021, o que demonstra uma menor procura por bens numa altura de abrandamento da economia.

As novas encomendas de bens industriais caíram 1% em julho face a junho, depois de terem crescido 1,8% nesse mês, mostram os dados revistos do Departamento do Comércio dos EUA esta sexta-feira.