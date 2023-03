DJ EUA: Encomendas industriais caíram em janeiro

(DJ Bolsa)-- As encomendas do setor industrial dos EUA caíram em janeiro, quase revertendo a subida de dezembro, depois de as encomendas por bens duradouros industriais e equipamento para transporte terem caído.

As novas encomendas de bens transformados caíram 1,6% em janeiro em cadeia, comparando com uma subida revista de 1,7% em dezembro, mostraram dados do Departamento do Comércio esta segunda-feira. A leitura é ligeiramente ...