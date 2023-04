DJ EUA: Encomendas industriais desceram novamente em fevereiro

(DJ Bolsa)-- As encomendas do setor industrial dos EUA desceram novamente em fevereiro, pressionadas por uma queda da procura de equipamento de transporte e de bens industriais duradouros, embora a um ritmo inferior do que em janeiro.

As novas encomendas de bens industriais desceram 0,7% em fevereiro em cadeia para $536,4 mil milhões, face a uma descida revista de 2,1% em janeiro, de acordo com dados do Departamento do Comércio dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.