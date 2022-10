DJ EUA: Encomendas industriais estabilizaram em agosto

(DJ Bolsa)-- As encomendas de bens industriais dos EUA mantiveram-se praticamente inalteradas em agosto, depois de uma queda no mês anterior, refletindo um arrefecimento da procura de bens na economia.

As novas encomendas de bens industriais estabilizaram face ao mês anterior nos $548,4 mil milhões, de acordo com dados do Departamento do Comércio dos EUA publicados esta terça-feira. A leitura segue-se a uma descida de ...