DJ EUA: Encomendas industriais superam expectativas ao acelerarem em junho

(DJ Bolsa)-- As encomendas industriais dos EUA cresceram a um ritmo mais rápido em junho face ao mês anterior, num sinal de que a procura de bens continua elevada, apesar do abrandamento económico.

As novas encomendas de bens manufaturados subiram 2% em junho em cadeia, acelerando face ao aumento revisto de 1,8% em maio, de acordo com dados do Departamento do Comércio divulgados esta quarta-feira.