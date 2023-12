DJ EUA enfrentam recessão no início de 2024

(DJ Bolsa)-- A atividade económica dos EUA deve voltar a contrair, mas a um ritmo mais lento do que o previsto há um mês, com uma ligeira recessão esperada nos primeiros seis meses de 2024.

O The Conference Board disse esta quinta-feira que o índice económico avançado caiu 0,5% para 103,0 pontos em novembro depois de ter caído 1,0% em outubro, em linha com o consenso dos economistas consultados pelo The ...