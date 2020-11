DJ EUA: Estado da Georgia ordena recontagem dos votos presidenciais

ATLANTA (DJ Bolsa)-- O secretário de Estado republicano da Geórgia, Brad Raffensperger, ordenou que todos os 159 condados do estado conduzissem uma recontagem manual e uma auditoria a todos os votos recolhidos na corrida presidencial.

Esta quarta-feira, o candidato democrata Joe Biden liderava com pouco mais de 14.000 votos contra o Presidente Donald Trump, num universo de quase 5 milhões de votos.