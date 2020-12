DJ EUA: Estados apresentam processo de concorrência contra a Google

(DJ Bolsa)-- O procurador-geral do Texas disse esta quarta-feira que vai processar a Google, uma unidade da Alphabet Inc., falando em nome de uma coligação de estados norte-americanos que alegam que a empresa manipulou os mercados de publicidade digital em violação das leis da concorrência.

"Este Golias da internet usou o seu poder para manipular o mercado, destruir a concorrência, e prejudicá-lo a si, o consumidor", refere ...

