DJ EUA: Expansão da atividade empresarial manteve ritmo em setembro

(DJ Bolsa)-- O ritmo de expansão da atividade empresarial do setor privado dos EUA ficou praticamente inalterado em setembro, com o setor dos serviços a abrandar ligeiramente e a indústria a manter-se robusta, revelaram dados preliminares da IHS Markit esta quarta-feira.

A estimativa rápida do índice de atividade compósito fixou-se nos 54,4 pontos em setembro, ligeiramente abaixo dos 54,6 pontos registados em agosto.