DJ EUA: FDA aprova vacina Priorix da GSK

(DJ Bolsa)-- A GlaxoSmithKline PLC disse esta segunda-feira que a Food and Drug Administration, ou FDA, aprovou a vacina Priorix para a prevenção de sarampo, papeira e rubéola.

A farmacêutica disse que esta aprovação faz com que o Priorix esteja disponível nos EUA pela primeira vez. A vacina já tem licença em mais de 100 países, incluindo em todos os países europeus.