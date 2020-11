DJ EUA: FDA recebe pedido de autorização de vacina para vírus esta sexta-feira

(DJ Bolsa)-- A parceria para uma vacina que engloba a Pfizer Inc. e a BioNTech SE planeia submeter a candidatura à Food and Drug Administration esta sexta-feira para possível aprovação, de acordo com Alex Azar, secretário dos serviços de saúde e humanos dos EUA.

A vacina da Pfizer mostrou uma eficácia de aproximadamente 95% em testes clínicos até agora.