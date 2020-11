DJ EUA: Fed Filadélfia mostra abrandamento da expansão da atividade

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial na área da Filadélfia verificou uma diminuição do ritmo de expansão em novembro em comparação com o mês anterior, segundo dados de um relatório divulgado pelo banco da Reserva Federal de Filadélfia esta quinta-feira.

O índice de atividade geral situou-se nos 26,3 pontos em novembro, contra 32,3 pontos em outubro.