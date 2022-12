DJ EUA: Fed pode aplicar taxas mais altas no próximo ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA sinalizou planos para aumentar a taxa diretora em 0,5 pontos percentuais na reunião da próxima semana, mas as pressões salariais elevadas podem levar o FOMC a continuar a aumentar as taxas para níveis mais altos do que os investidores atualmente esperam.

A Fed aumentou as taxas este ano ao ritmo mais rápido desde o início dos anos 1980, em 0,75 pontos em cada uma das últimas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.