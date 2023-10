DJ EUA: Fed prepara proposta para reduzir comissões dos pagamentos com cartão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA está a preparar uma proposta que vai reduzir as taxas que os comerciantes pagam aos bancos quando os consumidores fazem compras com cartões de débito.

Os comerciantes pagam hoje aos grandes emissores de cartões $0,21 mais 0,05% do valor da transação, o nível estabelecido pela Fed em 2011. A Fed pode reduzir o limite se determinar que os custos de processamento de pagamentos ...