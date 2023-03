DJ EUA: Fed sobe taxas de juro mas reconhece incerteza após queda de bancos

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA aprovou outra subida de 25 pontos base das taxas de juro esta quarta-feira, mas sinalizou que a turbulência no sistema bancário pode levar ao fim da campanha de restrição mais cedo do que era provável há duas semanas.

Esta foi a nona subida de taxas consecutiva da Fed numa campanha de luta contra a inflação ao longo do último ano e vai colocar as taxas de referê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.