DJ EUA: Fed/Powell e Fed/Brainard reuniram-se com Biden na Casa Branca

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, reuniu-se com o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, e a governadora da Fed Lael Brainard na Casa Branca na quinta-feira, segundo fontes próximas do assunto.

As fontes disseram que Biden ainda não tomou a decisão final sobre quem vai liderar o banco central, mas deve decidir em breve.