DJ EUA: Fitch coloca rating em vigilância de pendor negativo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Fitch Ratings está a rever se os EUA devem manter o rating AAA enquanto a Casa Branca e os republicanos do Congresso tentam chegar a um acordo sobre o aumento do limite da dívida.

A agência de notação financeira disse no final de quarta-feira que colocou o rating dos EUA em vigilância de pendor negativo. Embora a Fitch tenha dito que ainda espera um entendimento entre democratas e republicanos, disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.