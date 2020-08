DJ EUA gastaram quase $250 mil milhões com complemento ao subsídio de desemprego

(DJ Bolsa)-- O governo federal dos EUA gastou quase $250 mil milhões com o complemento ao subsídio de desemprego de $600 por semana entre abril e o final de julho, disse o Departamento do Trabalho, um período em que milhões de trabalhadores ficaram desempregados por causa da pandemia do coronavírus.

Os trabalhadores que perderam de forma permanente os seus empregos, foram dispensados ou sofreram cortes nas horas de trabalho recebiam esses $600 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone