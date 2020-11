DJ EUA: Geórgia avança para recontagem dos votos

(DJ Bolsa)-- O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, disse que haverá uma recontagem dos votos das presidenciais no estado, com base na diferença tão reduzida e a pequena quantidade de votos que falta apurar.

"Neste momento, a Geórgia continua demasiado renhida para ser declarado um vencedor", disse Raffensperger aos jornalistas.