DJ EUA: Governo registou deficit de $221 mil milhões em julho

(DJ Bolsa)-- O deficit entre as receitas e despesas do governo dos EUA em julho foi de $221 mil milhões, um valor praticamente em linha com o deficit de julho do ano passado.

O governo gastou $497 mil milhões no mês passado, uma subida de cerca de 35 comparando com o mesmo período do ano passado, ao mesmo tempo que recolheu $276 mil milhões em impostos, uma subida de 3%.

Nos primeiros 10 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.