DJ EUA: Importações de veículos, telemóveis, materiais aumentaram em abril

(DJ Bolsa)-- Os EUA importaram mais bens e serviços em abril, num sinal de que as empresas e os consumidores continuam resilientes apesar da subida das taxas de juro, enquanto as exportações caíram.

As empresas norte-americanas importaram mais carros, telemóveis e materiais enquanto as importações de crude desceram. As exportações empresariais de petróleo e fármacos desceram.

