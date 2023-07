DJ EUA: Importações descem em maio para nível mais baixo desde final de 2021

(DJ Bolsa)-- O comércio dos EUA com o resto do mundo desceu em maio, com a queda das importações e das exportações, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta quinta-feira. As importações desceram para o nível mais baixo desde dezembro de 2021, um possível sinal de abrandamento da procura.

As importações desceram 2,3% em maio face ao mês anterior para $316,08 mil milhões ...