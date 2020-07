DJ EUA: Indicador coloca economia em terreno de expansão em junho

(DJ Bolsa)-- A atividade económica dos EUA passou a terreno de expansão em junho com a continuação da reabertura da economia, revelaram dados do Banco da Reserva Federal de Chicago desta terça-feira.

O Índice de Atividade Nacional da Fed de Chicago ficou nos 4,11 pontos em junho, acima dos 3,50 pontos revistos em alta de maio. Os economistas inquiridos pela FactSet esperavam 4,0 pontos.