DJ EUA: Indicador económico avançado cai pelo 12º mês consecutivo

(DJ Bolsa)-- Um índice económico que monitoriza os ciclos empresariais dos EUA voltou a cair em março, apontando para a chegada de uma recessão da atividade económica, depois de o indicador ter caído todos os meses no último ano.

O The Conference Board disse esta quinta-feira que o índice económico avançado desceu 1,2% para 108,4 pontos em março, depois de ter caído 0,5% revistos em fevereiro, o nível ...