DJ EUA: Indicador económico avançado contribui para sinais de recessão

(DJ Bolsa)-- Um indicador económico que mede os ciclos empresariais dos EUA desceu acentuadamente mais uma vez em dezembro, contribuindo para os sinais de uma recessão este ano.

O grupo de research The Conference Board disse esta segunda-feira que o indicador económico avançado caiu 1% para 110,5 pontos em dezembro depois de descer 1,1% em novembro, uma queda mais acentuada do que os 0,7% esperados por economistas consultados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.