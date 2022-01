DJ EUA: Indicadores avançados apontam para continuação da recuperação económica

(DJ Bolsa)-- O indicador económico que mede os ciclos empresariais dos EUA aumentou em dezembro, sugerindo que a economia continuou a crescer, segundo dados do The Conference Board divulgados esta sexta-feira.

O indicador aumentou 0,8% para 120,8 pontos em dezembro face ao mês anterior, em linha com a previsão de economistas consultados pelo The Wall Street Journal.