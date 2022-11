DJ EUA: Indicadores avançados recuam em outubro, sinalizam recessão

(DJ Bolsa)-- O índice que mede os ciclos económicos dos EUA caiu em outubro, aumentando a evidência de uma provável recessão no futuro.

O The Conference Board disse esta sexta-feira que o seu indicador avançado da economia dos EUA caiu 0,8% para 114,9 pontos em outubro, após uma queda de 0,5% em setembro. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam que o índice caísse 0,4% em outubro.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.