DJ EUA: Índice de atividade da Fed de Filadélfia em mínimo de quase três anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial na área da Filadélfia perdeu ainda mais gás em fevereiro, contraindo ao ritmo mais acentuado em quase três anos, de acordo com uma sondagem da Fed de Filadélfia publicada esta quinta-feira.

O índice de atividade geral atual do banco regional dos EUA caiu para -24,3 pontos em fevereiro, contra -8,9 em janeiro, a sexta leitura negativa consecutiva em tantos meses e a leitura mais baixa desde maio de 2020.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.