DJ EUA: Índice de custos do emprego abranda ligeiramente no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- Os salários e benefícios dos trabalhadores dos EUA aumentaram 5% no terceiro trimestre face ao período homólogo, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta sexta-feira. Os ganhos, ligeiramente abaixo do trimestre anterior, mantêm pressão na inflação.

O índice de custos do emprego do Departamento do Trabalho dos EUA é um indicador do que os empregadores gastam com a remuneraç...