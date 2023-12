DJ EUA: Inflação abranda ligeiramente apesar de pressões subjacentes ainda elevadas

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA manteve-se praticamente estável em novembro, com o custo da gasolina e dos bens duradouros a contrariar os preços ainda elevados dos serviços.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 3,1% em novembro em termos homólogos, abrandando ligeiramente contra o ganho de 3,2% de outubro, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta terça-feira. Os preços subiram ...