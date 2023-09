DJ EUA: Inflação acelerou em agosto

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA acelerou em agosto, revertendo o abrandamento dos últimos meses, o que poderá encorajar a Reserva Federal dos EUA a aumentar as taxas de juro novamente este ano.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 0,6% em agosto face ao mês anterior, um ritmo superior ao de julho motivado pela subida dos preços da gasolina, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quarta-feira....