DJ EUA: Inflação homóloga abranda em fevereiro

(DJ Bolsa)-- A inflação elevada dos EUA abrandou ligeiramente em fevereiro, numa altura em que a Reserva Federal dos EUA enfrenta duas ameaças com o aumento de preços e a instabilidade financeira.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 6% em fevereiro, face ao período homólogo, contra os 6,4% registados no mês anterior, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta terça-feira, o que ...