DJ EUA: Inflação homóloga abranda em outubro para 7,7%

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA abrandou em outubro, com o aumento dos preços subjacentes, que excluem energia e alimentos, a recuar face a um máximo de quatro décadas.

O Departamento do Trabalho dos EUA disse esta quinta-feira que o índice de preços no consumidor, ou IPC, aumentou 7,7% em outubro face ao período homólogo, o aumento mais reduzido desde janeiro de 2022. A leitura ficou abaixo do ganho ...