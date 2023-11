DJ EUA: Inflação homóloga abranda para 3,2% em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação homóloga dos EUA abrandou para 3,2% no mês passado com a queda dos preços da gasolina, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta terça-feira, enquanto outras pressões de preços subjacentes também caíram.

O relatório de inflação desta terça-feira sugere fortemente que a Reserva Federal dos EUA terá concluído em julho os aumentos histó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.