DJ EUA: Inflação homóloga abranda para 4,9% em abril

(DJ Bolsa)-- A inflação homóloga dos EUA abrandou para 4,9% em abril, com a economia norte-americana a revelar sinais de desaceleração.

A inflação abrandou face ao pico recente, mas continua teimosamente elevada. A Reserva Federal dos EUA aumentou agressivamente as taxas de juro durante mais de um ano para tentar controlar a inflação através da desaceleração da atividade económica ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.