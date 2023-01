DJ EUA: Inflação homóloga abranda para 6,5% em dezembro

(DJ Bolsa)-- A inflação homóloga dos EUA abrandou para 6,5% em dezembro, assinalando a sexta desaceleração mensal desde o pico de meados de 2022.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu ao ritmo mais lento desde outubro de 2021, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quinta-feira. A taxa de inflação de dezembro desceu face aos 7,1% de novembro e ficou bastante abaixo do pico de 9,1% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.