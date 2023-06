DJ EUA: Inflação no consumidor abranda para 4% em termos homólogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação de maio dos EUA ficou a cerca de metade do pico do ano passado, mas continuou bastante acima do que os responsáveis da Reserva Federal pretendem.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 4% em maio em termos homólogos, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta terça-feira, bastante abaixo do pico recente de 9,1% de junho passado e contra um aumento de 4,9% em abril.

