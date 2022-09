DJ EUA: Inflação obriga Fed a manter rumo agressivo de subidas

(DJ Bolsa)-- A aceleração da inflação nos EUA em agosto sela a discussão para a Reserva Federal dos EUA subir as taxas de juro pelo menos mais 0,75 pontos percentuais na reunião da próxima semana, ao mesmo tempo que gera a expectativa de que as subidas agressivas se prolonguem pelos próximos meses.

Responsáveis da Fed já tinham sinalizado que estão prontos para realizar o terceiro aumento ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone