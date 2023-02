DJ EUA: Inflação PCE sobe, consumo acelera em janeiro

(DJ Bolsa)-- A inflação subiu e os consumidores aumentaram os gastos em janeiro, deixando provavelmente a Reserva Federal dos EUA a caminho de manter a subida das taxas de juro nos próximos meses para diminuir as pressões sobre os preços.

O índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE na sigla em inglês, o indicador de inflação favorito da Fed, subiu 5,4% em janeiro em termos homó...