DJ EUA: Inventários grossistas caem pela primeira vez desde meados de 2020

(DJ Bolsa)-- Os inventários grossistas dos EUA caíram em janeiro pela primeira vez desde meados de 2020, sugerindo que os comerciantes estão a liquidar os inventários devido à diminuição da procura, de acordo com dados publicados pelo Departamento do Comércio dos EUA esta terça-feira.

Os inventários grossistas desceram 0,4% em janeiro comparando com o mês anterior depois de aumentarem 0,1% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.