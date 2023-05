DJ EUA: Inventários grossistas estabilizaram em março

(DJ Bolsa)-- Os inventários grossistas dos EUA estabilizaram em março, com os armazenistas a manterem o ritmo das reposições de stocks num ambiente de procura incerta, de acordo com dados do Departamento do Comércio dos EUA desta segunda-feira.

Os inventários dos comerciantes grossistas norte-americanos ficaram praticamente inalterados em março face ao mês anterior. Os stocks de produtos não vendidos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.