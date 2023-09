DJ EUA: Inventários grossistas recuaram novamente em julho

(DJ Bolsa)-- Os inventários grossistas dos EUA caíram um pouco mais que o esperado em julho, sugerindo que a procura continua em alta apesar do enfraquecimento do outlook económico global.

Os inventários dos comerciantes grossistas norte-americanos desceram 0,2% em cadeia, de acordo com dados do Departamento do Comércio dos EUA publicados esta sexta-feira. Os stocks de produtos não vendidos também recuaram em ...