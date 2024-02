DJ EUA: Inventários grossistas recuperam em dezembro

(DJ Bolsa)-- Os inventários grossistas dos EUA subiram no final do ano passado, como era esperado, indiciando uma subida da procura devido ao abrandamento da inflação.

Os inventários das empresas grossistas de mercadorias subiram 0,4% em cadeia, de acordo com números ajustados do Departamento do Comércio dos EUA publicados esta quinta-feira. A leitura ficou em linha com as expectativas dos economistas consultados ...